«Травм, которые не позволили выжить, не было»: Олег Рой раскрыл подробности смерти сына

Писатель Олег Рой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своего сына Евгения.

«У Жени тогда началась взрослая жизнь. Первые друзья и первый Новый год, который он праздновал без меня. Он сказал, что будет встречать с товарищами, а я уехал в Магнитогорск. И он позвонил после Нового года и попросил вместе встретить Рождество». Олег Рой

Как отметил Олег Рой, сын дома наряжал елку. «Решил повесить макушку. Елка была высокая. Он встал на стул, который поломался. В итоге выпал с третьего этажа. Травм, которые не позволили бы ему выжить — не было. Но он был в футболке и шортиках. Сын кричал, но все праздновали Рождество. Потом соседи сказали, что слышали крики, но думали — это пьяница», — заявил Олег Рой.

Напомним, что Олег Рой — известный российский писатель. Он член правления Ассоциации анимационного кино.

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