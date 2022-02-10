«Было бы что-то серьезное, давно бы отстранили»: что говорят в тренерской команде Тутберидзе о допинг-тесте Валиевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков осудил СМИ за ту травлю, которую они устроили олимпийской чемпионке в командном турнире Камиле Валиевой.

Тема с сомнительным допинг-тестом Камилы Валиевой на слуху у всех поклонников женского одиночного катания. По этому случаю высказалась тренер наших фигуристок, допущенных до Олимпиады в Пекине, обронив всего одну скупую фразу. «Сплетнями не занимаюсь», — уточнила Этери Тутберидзе. А вот хореограф из тренерской команды наших спортсменок Алексей Железняков был куда словоохотливей.

Он критически высказался в адрес СМИ, устроивших травлю 15-летней олимпийской чемпионке в командном турнире Камиле Валиевой, потребовав извинений от журналистов. Хореограф из команды Этери Тутберидзе уверен, что ради читаемости представители прессы, позабыв всякий стыд, будут осыпать слухами и поддерживать инсинуации.

«Давай наш ангел, лети, в тебя черти снизу камни кидают, а ты лети! Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина (пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России. — Прим. ред.) вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьезное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, извиняйтесь, за все, что вы устроили», — отметил хореограф, разразившись отповедью в адрес журналистов.

Напомним, что 15-летняя Камила Валиева вместе со сборной России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Спорт-КП».

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