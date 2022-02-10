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«Олимпийский чемпион!»: Трусова поздравила американца Чена с золотом Олимпиады

Фигуристка разместила совместный кадр со своим коллегой.

«Олимпийский чемпион!»: Трусова поздравила американца Чена с золотом Олимпиады
Александра Трусова. Фото: Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram разместила совместный кадр с американцем Нэтаном Ченом. Именно он выиграл на Олимпиаде в Пекине золотую награду в мужском одиночном катании.

Александра Трусова и Нэтан Чен
Александра Трусова и Нэтан Чен. Фото: instagram.com/avtrusova/

«Поздравляю, олимпийский чемпион!».

Александра Трусова

«Два огненных спортсмена на одной фотографии», «Зарядись успехом и зажги также», «Два легендарных спортсмена на фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Нэтан Чен выиграл уже две медали на этой Олимпиаде. В командных соревнованиях он стал серебряным призером.

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