«Их можно было спасти»: Анджелина Джоли прослезилась в здании американского конгресса

Анджелина Джоли прослезилась в здании американского конгресса. Актриса посетила Капитолий вместе с дочерью Захарой, где произнесла речь о домашнем насилии и не смогла сдержать слез.

«Больше всего я хочу напомнить о том, что в таких семьях дети, которые напуганы и страдают в этот момент. Некоторые из них, к сожалению умерли. Но их можно было спасти», — произнесла Джоли в своей речи.

Кинозвезда старается помогать всем, кто попал в трудную ситуацию и столкнулся с абьюзом. Джоли борется за принятие закона о домашнем насилии. Актриса пристыдила членов конгресса за то, что они в течение 10 лет игнорируют ее предложение.

«Они страдают без поддержки. Им тяжело терпеть жестокое обращение. Этот закон нужен в память о тех, кого больше нет», — заявила Анджелина Джоли.

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