«Я не раз говорил, что ты поцелована Богом»: Илья Авербух обратился к Камиле Валиевой

Хореограф Илья Авербух в Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, которая на днях стала золотой медалисткой игр в Пекине.

«Я не раз говорил, что ты поцелована Богом и пришла на эту Землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает и сердцем с тобой!» Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, он, как и многие, не владеет точной информацией, что произошло с фигуристкой. Авербух призвал в сложившейся ситуации не искать заговоров, не опережать события. Сейчас, как он думает, важно аккумулировать позитивную энергию и поддерживать всех российских спортсменов.

больше по теме Камила Валиева с опозданием появилась на тренировке личного турнира на Олимпиаде в Пекине При этом одна из ее главных соперниц Анна Щербакова вообще на разминке не появилась.

Напомним, что Камилу Валиеву подозревают в употреблении неких запрещенных веществ. Ее допинг-проба, которая была взята еще в декабре прошлого года, оказалась подозрительной. Сейчас ведется тщательное расследование.

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