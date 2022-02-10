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«Я не раз говорил, что ты поцелована Богом»: Илья Авербух обратился к Камиле Валиевой

По словам хореографа, таких людей Господь особенно хранит.

«Я не раз говорил, что ты поцелована Богом»: Илья Авербух обратился к Камиле Валиевой
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух в Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, которая на днях стала золотой медалисткой игр в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Я не раз говорил, что ты поцелована Богом и пришла на эту Землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает и сердцем с тобой!»

Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, он, как и многие, не владеет точной информацией, что произошло с фигуристкой. Авербух призвал в сложившейся ситуации не искать заговоров, не опережать события. Сейчас, как он думает, важно аккумулировать позитивную энергию и поддерживать всех российских спортсменов.

Напомним, что Камилу Валиеву подозревают в употреблении неких запрещенных веществ. Ее допинг-проба, которая была взята еще в декабре прошлого года, оказалась подозрительной. Сейчас ведется тщательное расследование.

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