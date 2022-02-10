«Стоял с портретом Анисиной»: Джигурда рассказал, как смог простить измену

Один из самых эпатажных актеров Никита Джигурда без памяти влюбился в олимпийскую чемпионку Марину Анисину в 2008-м. Тогда они участвовали в ледовом шоу, а практически сразу после его окончания артист отвел спортсменку в ЗАГС.

В браке родились двое детей, но в 2016-м фигуристка подала на развод. А до Джигурды дошла информация о том, что фигуристка ему изменяла с богатым любовником.

«Конечно, мне было тяжело это принять. У меня в доме есть специальный алтарь. Помню, как я стоял около него с портретом Анисиной и стаканом водки. Плакал и повторял, что прощаю ее. Я ее простил в тот момент, поскольку безумно любил. Уже потом выяснилось, что история про измены была ложью. Но самое главное, что я ее простил», — рассказал Джигурда в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Напомним, что в 2011-м пара вновь сыграла свадьбу.

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