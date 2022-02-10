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Многодетный отец: Алексей Панин узнал о тайной четвертой дочке

Актер живет в Испании и воспитывает 14-летнюю Аню.

Многодетный отец: Алексей Панин узнал о тайной четвертой дочке
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

Алексей Панин со своей 14-летней дочкой живет в Испании. Недавно они приезжали в Москву, где Аня получила свой первый паспорт. Помимо старшей дочери у актера есть еще две от других женщин. Удивительно, но они родились практически одновременно.

Машу 19 апреля 2011 года родила гинеколог Татьяна Савина, а София появилась на свет 21 апреля у Ольги Маруженко. С обеими дамами у Алексея Панина были короткие интрижки.

А недавно актер узнал о том, что является отцом еще одной, уже четвертой, девочки. Об этом Панину рассказали знакомые. Мама малышки решила не рассказывать ей о знаменитом отце и сохранить все в тайне, а Алексей решил не вмешиваться в воспитание малышки. Об этом пишут dni.ru.

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