В преддверии свадьбы с другим: Меган Фокс официально развелась с Брайаном Остином Грином

Актриса Меган Фокс официально развелась с актером Брайаном Остином Грином. Пара прекратила свои отношения еще год назад, однако официально они завершили отношения только сейчас по информации издания TMZ. Бывшие супруги воспитывают троих сыновей: 8-летнего Ноя, 7-летнего Боди и 4-летнего Джорни. Сейчас дети живут с Меган.

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За год жизнь бывшей пары сильно изменилась. Меган Фокс получила предложение руки и сердца от музыканта Machine Gun Kelly. Тем временем, Брайан Остин Грин готовится в пятый раз стать отцом. Актера запечатлели на отдыхе на Гавайях с беременной избранницей — танцовщицей Шарной Берджесс. Грин признается, что не испытывает никакого негатива к своей бывшей жене и счастлив за мать своих троих детей.

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