«Стремиться к натуральности»: Бородина поделилась секретом, как оставаться привлекательной в любом возрасте

Меньше, чем через месяц телеведущая отметит свой 39-й день рождения.

В эти дни Ксения Бородина отдыхает на Мальдивах. Причем, это уже второй визит телеведущей на курортные острова с начала года. Во время отдыха звезда решила порассуждать на тему, как оставаться красивой и привлекательной в любом возрасте.

«Мало отрезать себе живот, заколоть попу, надо любить свое тело и заботиться о нем. Ухаживать за ним, как можно чаще. Заниматься спортом и есть больше полезного, позволять себе многое, но потом значит много работать в зале, в разных видах спорта и кайфовать от отражения в зеркале. Я не против операций, но и после них, важно это все сохранить, если и делать, то стремиться к натуральности, а не к фрику! », — порассуждала Бородина.

Добавим, что буквально через месяц Ксения Бородина отметит свой 39-й день рождения. Звезду ни раз уличали в пластике, но она отрицает любые доводы фолловеров на этот счет.

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