Будущая звезда: Николаев показал, как шестилетняя дочь мастерски играет ракеткой

Несколько лет назад Игорь Николаев увлекся большим теннисом. На корт его привела старшая дочь Юлия, которая живет в Майами. Теперь композитор мастерски орудует ракеткой и не прочь провести тренировку.

Любовь к большому теннису музыкант привил и своей младшей дочке. Веронике всего шесть лет, а она уже с большим энтузиазмом оттачивает спортивные навыки в спортивном комплексе на Новой Риге.

Кадрами с занятия Николаев поделился в своем инстаграме.

Напомним, Веронику композитору родила артистка Юлия Проскурякова. В браке они более десяти лет. На днях Юлия похвасталась своим новым достижением, теперь она стала дипломированной актрисой. Юлия получила диплом ГИТИСа.

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