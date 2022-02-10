«На чужом горе зарабатывали»: Пореченков прошелся по шоу «Битва экстрасенсов»

Актер был ведущим шоу первые семь сезонов и даже верил участникам.

Актер и телеведущий Михаил Пореченков в программе «Легенда» на сетевом телеканале RTVi на YouTube прошелся по шоу «Битва экстрасенсов». Артист был первым ведущим этого проекта – от самого начала в 2007 году и до седьмого сезона. Затем его сменил Марат Башаров.

Пореченков изначально был очарован проектом и чудо-людьми, но сейчас кардинально поменял свое мнение. Он уверен, что все экстрасенсы, приходившие на проект, — тонкие психологи, которые могли убедить в своей сверхсиле кого угодно.

Только вот помочь нуждающимся людям, для которых, по сути, они были последней надеждой, маги и чародеи проекта едва ли могли.

«Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем. А вот что дальше – мы могли помочь, не могли – вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой – это была настоящая часть программы», — подчеркнул артист.

Герои-экстрасенсы же рассматривали «Битву» как трамплин к славе и потоку клиентов, и действительно обретали популярность за пределами шоу.

«Потом появилось огромное количество салонов, шарлатанов, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого», — утверждает артист.

При этом Пореченков подчеркнул, что в первых сезонах желание найти особенных людей, которые наделены сверхспособностями, было главной движущей силой проекта. А позже все превратилось в бизнес.

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