«Вкусный крем-суп, лапша вот такая стеклянная»: Галкин показал, чем они с Пугачевой обедали в замке

О жизни в замке, который Максим Галкин построил в деревне Грязь, поклонники семьи телеведущего хотят знать больше. И шоумен недавно удовлетворил любопытство публики, пообщавшись с фолловерами в Сети.
Кто-то спросил Галкина, что они у него на обед. И муж Аллы Пугачевой не смутился вопросу, а отправился прямиком на кухню, чтобы сделать репортаж с места событий.
«На обед был такой вкусный супчик, крем-суп такой, лапша вот такая стеклянная», — заглянул Галкин в кастрюли на плите.
Еще с Аллой Пугачевой они ели авокадо с креветками. «Такие, которые к пиву», — уточнил артист. Ранее Галкин заснял, как они с Аллой Борисовной ужинали. Пока муж жарил форель на пару, жена трапезничала богатой углеводами пищей.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!