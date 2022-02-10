«Разочарую вас»: глава МОК Адамс дал первый исчерпывающий комментарий по «делу Валиевой»

Как отметил чиновник, он не привык комментировать слухи.

Глава МОК Марк Адамс во время пресс-конференции на Олимпиаде в Пекине заявил, что не в его правилах комментировать слухи по нашумевшему «делу Валиевой».

Как подчеркнул Марк Адамс, МОК давно передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду, а также Международному агентству по тестированию. Там журналистам и нужно, как считает Адамс, искать ответы на свои многочисленные вопросы.

«Разочарую вас. Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены — это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Марк Адамс

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Напомним, что победившая в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде сборная России пока не получила свои золотые награды. По слухам, у Камилы Валиевой был обнаружен допинг. Позже стало известно, что она использовала препарат для улучшения работы сердца, сообщает rsport.ria.ru.

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