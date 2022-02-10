«Нелепый, длинный, с огромными руками мальчишка»: Понаровская — о знакомстве с Фадеевым

Певица Ирина Понаровская в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым.

«Мы знакомы с ним с 1993 года. Это было в Юрмале. Я была в жюри, а он – участником конкурса. И когда вышел этот нелепый, длинный, с огромными руками мальчишка, то я подумала: «Что он несет? Что он там поет?». Но песня при этом была такая роскошная. Что-то было не то с вокалом. Фальшивое пение. И я ему поставила, простите меня, самый низкий бал». Ирина Понаровская

По словам Понаровской, в перерыве Фадеев на нее внимательно смотрел, а затем подошел.

«Я запомнила его имя на долгие годы. Он спросил в лоб: «Почему поставили мне самую низкую оценку?» Я ответила, что это не конкурс композиторов. Это конкурс певцов, а пел он фальшиво. Я сказала, что ему песни надо писать. Но сейчас никто лучше Фадеева не поет. Макс – мое сердце и оплошность. Тогда я его пропустила», — заявила Ирина Понаровская.

Напомним, что Максим Фадеев – один из самых известных продюсеров. При этом он иногда дает и концерты.

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