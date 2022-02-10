«Страшное дело, на самом деле»: Лариса Гузеева рассказала, как в нее влюбилась женщина и подкупала подарками

Поклонница объявилась после того, как в эфире появилось шоу «Давай поженимся!».

На передаче «Давай поженимся!» Лариса Гузеева с невестой затронули тему подарков от посторонних. Гостья поведала, что принимала дорогостоящие презенты от незнакомца, будучи в отношениях. И когда бойфренд узнал об этом, что устроил жуткую сцену ревности.

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Гузеева поинтересовалась, отбила ли сия ситуация у невесты охоту принимать подарки от незнакомцев. И вспомнила свою историю, похожую и, по ее словам, жуткую.

«Мы когда только начинали программу («Давай поженимся!» — прим. Ред), год прошло, мне тоже стали приходить в Останкино подарки. Как только мой пул – цветы какие-то роскошные, невозможная какая-то посуда, плов свадебный из ресторана. Девчонки так ржали – а мне женщина дарила. Вот так влюбилась женщина, страшное дело, на самом деле», — рассказала Гузеева.

Телесваха добавила, что подарки доводили ее до слез, она буквально рыдала из-за них. Но горшочек варить не переставал: цветы все равно приходили, ценные подарки оказывались в гримерке.

«Потом она стала брендовую одежду мне присылать: «Я хочу, чтобы у тебя это было». И вдруг – на «ты» со мной. Я прям прекратила очень жестко это, потому что я понимала – нельзя брать», — заключила звезда.

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