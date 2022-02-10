Произвела фурор: Пелагея пришла в прокуратуру в черном платье с декольте ниже плеч

Певица Пелагея поделилась со своими поклонниками в Сети, что была удостоена награды от генерального прокурора РФ. Она накануне побывала в надзорном ведомстве и получила медаль.
Как происходил процесс награждения, Пелагея тоже показала. За помощь в укреплении законности певице вручили Почетную грамоту.
В прокуратуре Пелагея появилась в черном вечернем платье с декольте ниже плеч. Перекрестная драпировка подчеркнула точеный стан артистки, а высокая укладка – визуально сделала шею тоньше и длиннее.
В комментариях многие оценили образ Пелагеи. Можно сказать, среди подписчиков артистка произвела настоящий фурор.
«Ну до чего ж хороша!!!», «Какая Вы роскошная, женственная. Восхищена Вами! Не устану это писать!», «Невероятно красива», «Пелагеюшка, какая милая, какая красивая, стройная, элегантная, без звездной короны, но гениальная звезда», «Такая красоточка!», — пишут люди.
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