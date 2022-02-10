А кормить будут? Орбакайте с дочкой посмотрели кулинарное представление в ресторане

Повар на их глазах жонглировал куриным яйцом и не разбил его.

50-летняя Кристина Орбакайте по возвращении из отпуска, который провела в Колумбии, принялась наверстывать упущенное время с дочкой. Девятилетнюю Клаву Земцову она не брала с собой в путешествие, поскольку у девочки вовсю идет учеба в четвертом классе Нью-Йоркской школы.

Сначала мама повела дочку в кино, где они смотрели мультфильм про животных. После сеанса они проголодались и решили поужинать в ресторане.

Прежде чем им принесли заказанные блюда, повар устроил целое представление голодным гостьям. Он жонглировал яйцом, подбрасывая хрупкий продукт металлической лопаткой несколько раз, и в итоге отправил себе в карман. Вынул оттуда яйцо мужчина абсолютно целым.

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