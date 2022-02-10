«Детокс от людей»: Успенская рассказала, почему пропала из соцсетей

Ранее активная в социальных сетях Любовь Успенская неожиданно пропала из инстаграма, не на шутку взволновав своих фанатов. Фолловеры буквально засыпали артистку вопросами. Ответ она решила дать на своей странице.

«Просто была в небольшом отпуске, устроив детокс от социальных сетей и людей в целом. Я была в потрясающем живописном месте на берегу Карибского моря, вдали от популярных курортов, с первозданными пляжами и нетронутой природой», — написала Успенская.

Отдыхала артистка со своей крестницей Николь.

Также Успенская отметила, что уже через несколько дней состоится премьера ее нового клипа на песню «Фартовая».

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