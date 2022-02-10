«Нет ощущения незаполненной ниши»: 43-летняя Летучая рассказала, когда планирует стать мамой

Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков счастливы в браке более пяти лет. Телеведущая получила предложение руки и сердца от любимого 14 февраля 2016 года, в день всех влюбленных. Совместными детьми пара еще не обзавелась. Как призналась Елена, они с мужем хотят дочку.

«У нас дома есть дети, это дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети, и мы хотели бы девочку, потому что дома у нас два пацана, одному уже почти четырнадцать, другому двенадцать. Если у нас с ним будут общие дети — это прекрасно, но мы и так счастливы!» — сказала Летучая в интервью 7Дней.

Напомним, до знакомства с Летучей ЮрийАнашенков был дважды женат. Для 43-летний блондинки этот брак стал первым.

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