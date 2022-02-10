«Если у меня будет невеста, то узнают все и сразу»: Прохор Шаляпин рассказал о своей личной жизни

По словам музыканта, ему надо время, чтобы восстановиться после смерти жены.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что пока не собирается строить любовных отношений.

«Я совершенно одинокий человек. Никаких романтических отношений у меня сейчас нет. Если будет невеста, то узнают все и сразу. Но придумывать за меня романтические истории не нужно. Мне надо время, чтобы восстановиться после смерти жены». Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, у него нет романа с фитнес-блогером Викторией Демидовой. «Я к Вике отношусь с уважением. Она развивается, стремится, не сидит на печи. Молодец. Но и ее бывшего мужа Сергея жалко. В чем-то он, конечно, ребенок и эгоист, но все-таки добрый человек. Главное, чтобы их общий ребенок не страдал. Иначе вырастет и поймет, что его недолюбили», — заметил Шаляпин.

Ранее на программе «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов предложил Прохору Шаляпину присмотреться к Виктории Демидовой. Она не так давно рассталась с мужем блогером Сергеем Бойцовым.

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