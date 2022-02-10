«Влад, прости!»: Пригожин извинился перед Топаловым, когда Валерия у него на коленках прикинулась Региной Тодоренко

Продюсер страстно обнимал жену и поцеловал, пока она находилась под личиной Регины Тодоренко.

Певица Валерия не прочь похулиганить на пару с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным. Звезды накануне побывали на презентации нового сезона шоу «Маска», и Валерия уселась на коленки к мужу, прикрывшись маской Регины Тодоренко. «Смотрите, что Регина вытворяет», — осудил голос за кадром.

«Влад, прости!», — извинился перед мужем Тодоренко Пригожин.

Он крепко обнял певицу и даже поцеловал в надежде, что все зрители подумают, что он милуется с Региной Тодоренко, но Валерия раскрыла карты, сняв маску с лица. «Зачем ты открываешь-то, наоборот, не надо», — расстроился продюсер.

Влад Топалов – это муж Регины Тодоренко, певец и экс-солист группы Smash!. Они вместе воспитывают трехлетнего сына Майкла.

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