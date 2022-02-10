Опережая тренды: Клава Кока нарядилась в юбку самой модной длины будущего лета

Певица предстала в ярком летнем образе на морской прогулке в Дубае.

Певица Клава Кока на съемках нового клипа в Дубае сделала много фото и видео для своей соцсети. Поскольку девушка прославилась во многом благодаря Интернету, она не забывает выходить в онлайн и регулярно делится с подписчиками новостями.

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На этот раз после съемок клипа в Дубае красотка Клава Кока отправилась на морскую прогулку. И примерила по-настоящему летний образ, составив его из верха от купальника, на который накинула ветровку, и юбки, опередив тренд на мини.

Бешено популярными мини-юбки станут будущим летом. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор». Но поскольку Клава Кока уже оказалась в лете, то и моду на мини решила тоже не откладывать до русского тепла.

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