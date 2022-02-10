«Односторонняя связь»: пропавшую Елену Кондулайнен хотят объявить в розыск

Еще летом 2020 Елена Кондулайнен попала в больницу с инсультом. Восстановление было тяжелым. С тех пор о состоянии актрисы да и о ней самой ничего неизвестно. Даже в Театре Луны, где служит Елена, никто не знает, где она.

Заместитель художественного руководителя Игорь Краснопольский рассказал, что на звонки Кондулайнен не отвечает и сама не звонит. Связи никакой нет, только зарплату ей отправляют.

«Она присылает по почте в отдел кадров бюллетени о том, что болеет. Такая односторонняя связь. Пройдет еще какое-то время и тогда объявим Кондулайнен в розыск», — сказал Краснопольский «Комсомольской правде».

Тем не менее, журналистам издания все-таки удалось дозвониться до актрисы.

«Оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Ага, беспокоятся обо мне?! Мне ничего не нужно, я уже на пенсии…», — отрезала Кондулайнен.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.