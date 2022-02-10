Модница в замке: Лиза Галкина щегольнула дома розовым лонгсливом с лампасами и серыми брючками

Телеведущий Максим Галкин запечатлел подросших детей от Аллы Пугачевой в интерьерах замка в деревне Грязь. Восьмилетние Лиза и Гарри стали героями его публикации в Instagram. В кадре младшая дочка Пугачевой появилась в розовом лонгсливе с лампасами на рукавах и серых брючках.

Стоит признать, что Лиза Галкина растет настоящей модницей и даже дома старается одеваться стильно. Она знает толк в трендах, а ее любимым дизайном в одежде являются как раз лампасы. У нее много брюк с вертикалями на штанинах, а теперь появились и лонгсливы.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины – двойняшки. Они появились на свет через суррогатную мать. Дети Пугачевой растут очень воспитанными и развитыми, увлекаются пением, игрой на фортепиано и изучают иностранные языки.

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