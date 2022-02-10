Его бил тремор, она тянула с ответом: как Надя Ермакова на «Доме-2» получила предложение руки и сердца

37-летнюю звезду телестройки позвал замуж бойфренд, который моложе нее на 14 лет.

37-летняя звезда «Дома-2» Надежда Ермакова получила на реалии-шоу предложение руки и сердца. Участница, которая прославилась на проекте еще во времена трансляции на ТНТ, строит любовь с избранником младше себя на 14 лет.

Как бойфренд Ермаковой, 23-летний Даниэль Чистов, позвал ее замуж, стало известно накануне. Видео с заветным приглашением в ЗАГС показали на «Доме-2».

«Я решил, что я больше не хочу, чтобы ты была моей девушкой. Я хочу, чтобы ты была моей женой!», — произнес дрожащим голосом Чистов, встал на колено, достал коробочку и раскрыл перед любимой.

Ермакова не поверила в серьезность предложения, подумала, что шутка. Но заплакала и стала тянуть с ответом. «Ты трясешься!», — закричала от переполняющих ее эмоций невеста. И сказала: «Да!».

Чистов, несмотря на трясущиеся руки, все-таки смог надеть на палец Ермаковой кольцо. И произнес заветное «Я тебя люблю». Отметим, что заявление в ЗАГС пара уже подала, бракосочетание состоится в мае.

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