Почти не узнать: похудевшая Рудова показала свежие снимки, удивив фанатов

Недавно Наталья Рудова отправилась на Бали. Актриса решила провести отпуск в тропиках. В последнее время она нечасто балует своих фанатов свежими снимками, но накануне все-таки поделилась фотографиями, на которых фолловеры с трудом ее узнали. Наталья сильно похудела.

«Главное, глаза остались», — написала Рудова.

Фанаты тут же стали бить тревогу.

«Вы сильно похудели! Хватит худеть! Зачем так?» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году, после возвращения из Европы, Рудова решила, что набрала лишний вес. По ее мнению, избавиться от шести килограммов, было просто необходимо. Блондинка справилась с поставленной задачей еще прошлой осенью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.