«Одна спортивная сумка»: участник ограбления вдовы Градского считает, что украдено совсем не 100 млн рублей

В середине января стало известно о дерзком ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, которую преступники заставили вынести из загородного особняка и отдать 100 млн рублей. Потерпевшая заявила в полицию спустя несколько часов, и по горячим следам удалось задержать только водителя белого «Мерседеса», который ждал банду с уловом.

Водителем оказался таксист из Москвы Умеджон Жабборов. Мужчина уверяет, что не знал, для чего приехал на трассу, а когда бандиты, вызвавшие его, пересели из «Лексуса» вдовы к нему, в их руках был багаж, явно не дотягивающий до пропорций сумки со 100 млн рублей.

«Раньше он их не знал. Говорил, что из машины вдовы Градского они вышли без масок. Таджики. С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей», — приводит слова бывшей жены задержанного «Комсомольская правда».

Исходя из подсчетов, которыми оперируют журналисты «Комсомолки», 100 млн рублей тянут на 20 кг 400 гр, и это достаточно тяжелый вес и объем. Поместиться в небольшой спортивной сумке вряд ли эти килограммы смогли легко. Поэтому возникла версия о преувеличении размера ущерба, который понесла ограбленная вдова.

Учитывая, что через полгода после смерти Градского произойдет раздел имущества между всеми наследниками, включая старших детей, специалисты предполагают, что Марине Коташенко выгодно завысить потери, чтобы не делиться деньгами с другими желающими.

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