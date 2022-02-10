Настоящие чудеса: маленькая дочка Навки провела научные опыты и осталась шокирована результатами

Надя Пескова сняла на видео свои изыскания и поделилась ими в Сети.

Семилетняя дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, семилетняя Надя Пескова с маминой подачи завела в Instagram аккаунт. Там они вместе публикуют видео и фото с выступлений на льду, а также делятся новостями из жизни девочки.

На этот раз на страничке появилось видео, на котором дочка Навки проводит научный эксперимент. При помощи столовых приборов и трех пальчиковых батареек девочка смогла привести в движение монетку. Результаты шокировали любознательную малышку.

Отметим, что у дочки Навки и Пескова не так-то и много свободного времени. Она учится в первом классе и занимается фигурным катанием, поэтому всегда занята.

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