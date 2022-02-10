Подключился Андрей Малахов: в Сети набирает силу флэшмоб в поддержку Камилы Валиевой из-за допинг-скандала

Триумф российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине обернулся большим скандалом. В допинг-пробе 15-летней спортсменки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат. Это стало поводом говорить о том, что россияне будут лишены золотых медалей командных стартов.

Между тем, специалисты утверждают, что найденный у Камилы Валиевой запрещенный препарат никак не влияет на получение повышенных спортивных результатов. А принимала девочка его для лечения кардиологических проблем.

В адрес Валиевой слова поддержки высказали уже многие спортсмены. В Сети, между тем, набирает обороты флэшмоб в поддержку фигуристки «ЯМы Камила Валиева». Ее поддержал телеведущий Андрей Малахов, обратив внимание к проблеме свою многомиллионную аудиторию.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!