«У нас в доме новенькая!»: Лариса Гузеева сообщила о пополнении в семье

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева в своем микроблоге радостно сообщила о пополнении в семье. Они с дочерью обзавелись крошечным четвероногим комочком. Запечатлев Ольгу Бухарову со щенком в руках, звезда написала:
«Ну вот, здрастипажалуста, у нас в доме новенькая — Жужей зовут! Пусть и ваши мечты сбудутся!», — написала звезда.
В комментариях подписчики определили, что крошечное мохнатое счастье относится к породе мальтипу – помесь мальтийской болонки и пуделя. Фолловеры при виде пушистой крохи не смогли удержаться, чтобы не высказать их.
«Какой пчеленок», «Очаровательные обе», «С собакой жизнь не так свободна, а без собаки жизнь невозможна!!! По себе знаю! Поздравляю с пополнением», «Пусть ваша куколка Жужа радует вас всех!!Это забота и взаимная любовь! Эти маленькие живчики, от них столько тепла. В доме все оживает», «Какое счастье! Пусть растет здоровой и проносит много позитивных эмоций», — комментируют фолловеры.
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