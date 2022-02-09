Мария Миронова познакомилась с дочкой от первого брака своего партнера по «Танцам со звездами»

Актриса Мария Миронова принимает участие в новом сезоне проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами».

Партнером Марии Мироновой по шоу стал известный хореограф Евгений Папунаишвили. У профессионального танцора есть дочка от жены-итальянки, с которой он развелся в прошлом году.

Несмотря на это обстоятельство, Евгений Папунаишвили продолжает принимать активное участие в воспитание дочери Софии и периодически общается с малышкой.

Он даже познакомил ее с Марией Мироновой – этого захотела сама девочка.

В микроблоге Евгений Папунаишвили поделился снимком, на котором предстал в обществе Марии Мироновой и своей дочери Софии.

«Софийка мечтала попасть на «Танцы со звездами» и познакомиться с Машей Мироновой, но из-за сложной ситуации с ковидом я не рискую ее приглашать в студию. Зато она смогла приехать на тренировку и очень нас поддержала», — написал Евгений Папунаишвили под фото.

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