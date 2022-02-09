Дарья Мельникова: как «Папина дочка» стала актрисой и женой
Видео
Хачапури по-аджарски
Видео

Мария Миронова познакомилась с дочкой от первого брака своего партнера по «Танцам со звездами»

Хореограф Евгений Папунаишвили исполнил мечту маленькой Софии и представил ее Марии Мироновой.

Мария Миронова познакомилась с дочкой от первого брака своего партнера по «Танцам со звездами»
Мария Миронова и Евгений Папунаишвили. Фото: телеканал «Россия»

Актриса Мария Миронова принимает участие в новом сезоне проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами».

Партнером Марии Мироновой по шоу стал известный хореограф Евгений Папунаишвили. У профессионального танцора есть дочка от жены-итальянки, с которой он развелся в прошлом году.

Несмотря на это обстоятельство, Евгений Папунаишвили продолжает принимать активное участие в воспитание дочери Софии и периодически общается с малышкой.

Он даже познакомил ее с Марией Мироновой – этого захотела сама девочка.

В микроблоге Евгений Папунаишвили поделился снимком, на котором предстал в обществе Марии Мироновой и своей дочери Софии.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили с дочкой
Мария Миронова и Евгений Папунаишвили с дочкой. Фото: instagram.com/e_papunaishvili/

«Софийка мечтала попасть на «Танцы со звездами» и познакомиться с Машей Мироновой, но из-за сложной ситуации с ковидом я не рискую ее приглашать в студию. Зато она смогла приехать на тренировку и очень нас поддержала», — написал Евгений Папунаишвили под фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Танцы со звездами»дети звездЕвгений ПапунаишвилиМария Миронователеканал Россия