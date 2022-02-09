«Вот мы и встретились»: Бузова в леопардовом платье предстала с Водонаевой в Африке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что известность к ней пришла после участия в шоу «Дом-2». Ольга лишь в прошлом году решила покинуть пост ведущей на этом проекте.

Она теперь снимается в новых передачах. Артистке нравится открывать в себе новые таланты. После расставания с Давидом Манукяном она также стала чаще путешествовать. В этом году звезда снова приехала в Африку.

В прошлый раз Ольга провела на съемках целый месяц. Теперь телеведущая не скрывает, что ей порой приходится тяжело. Целый день она проводит на жаре. Поэтому артистка носит легкие наряды и мини-шорты.

До недавнего времени имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке» хранились в секрете, но теперь это уже не тайна. 9 февраля Бузова встретилась с Аленой Водонаевой, с которой в свое время была в «Доме-2».

Телеведущая облачилась в леопардовое платье и шляпку песочного цвета. А вот Алена была в комбинезоне участка. Они позировали в обнимку.

«Вот мы и встретились», — написала звезда.

Поклонники были рады такой встрече. Многие отметили, что они с годами только похорошели. «Такие маленькие были девочки раньше», «Время невластно», «А были врагами», «Алену Водонаеву я помню по „Дому-2“, всегда доводила тебя до слез!», «Классные девчонки, но Олечка лучшая», «Какие вы крутые», — прокомментировали пост подписчики.

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