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«Теперь можно иметь много жен?»: Егор Крид стал резидентом Арабских Эмиратов

Популярный исполнитель Егор Крид решил обосноваться в Дубае.

«Теперь можно иметь много жен?»: Егор Крид стал резидентом Арабских Эмиратов
Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed/

Известный музыкант Егор Крид сообщил о переменах в жизни. Он стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

В микроблоге популярный исполнитель показал фото паспорта и свои — в традиционной одежде эмиратовских мужчин. Егор Крид облачился в белую кандуру длиною почти в пол.

«Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен?» — задался вопросом Егор Крид.

Подписчики Егора Крида поздравили его с новым статусом, но не упустили случая, чтобы подшутить над звездой.

Егор Крид показал паспорт
Егор Крид показал паспорт. Фото: instagram.com/egorkreed/

«Красивый. P.S. Зачем иметь много жен, если можно иметь одну верную жену?», «Урок первый: нужно для начала справиться хотя бы с одной», «Ты хотя бы одну найди для начала», «Даже фотка на паспорте идеальна», «Красивый», — высказались в Сети.

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