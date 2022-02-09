«Как вам результат?»: постройневшая Саша Черно покрутилась перед зеркалом в джинсах скинни

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно отлично поработала и продолжает работать над собой.

Звезда телестройки сделала то, чего ей не удавалось на проекте, — она начала худеть.

И вот уже Саша Черно позволила себе облачиться в джинсы скинни, которые созданы специально для субтильных девушек.

Проблемные зоны Саша Черно прикрыла черной футболкой.

В таком образе она предстала в микроблоге, кокетничая перед зеркалом и показывая, свою заметно постройневшую фигуру.

«Как вам результат?» — поинтересовалась Саша Черно у подписчиков.

Те признались, что находятся в полном восторге от кардинальных изменений в Александре Черно. Экс-участница «Дома-2» получила новую порцию комплиментов по поводу своих нынешних форм.

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