Информацию об отстранении Валиевой с личных соревнований в Пекине не подтвердили

Камилу Валиеву подозревают в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине пока не отстранили от личных соревнований, сообщает издание «Спорт-Эспресс».

Пока, пишет портал, никакого решения по делу 15-летней спортсменки еще не принято. Фигуристку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на допинг.

Сейчас эту проблему решают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой все-таки докажут, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира. Если нет, спортсмены лишатся их. А вместо Камилы Валиевой выступит 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Официально МОК пообещал разъяснить ситуацию с Валиевой 10 февраля в 13.00 по пекинскому времени.

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