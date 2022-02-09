Красота без макияжа и прикрас: Климова с небрежным хвостиком заворожила танцем с бубном

Трудно поверить, но хрупкой, моложавой и очаровательной актрисе Екатерине Климовой 44 года. При этом звезда выглядит совершенно естественно, тщательно ухаживая за собой, но оставаясь со своей натуральной красотой.

Однажды она призналась, что на заре ее славы некоторые режиссеры предлагали ей «подправить» уши и нос, но даже ради карьеры артистка не пошла на это. Да и зачем это надо? Ведь даже без капли макияжа, с простым хвостиком на голове, в обычной кофте и трениках она может выглядеть очаровательно.

В этом смогли убедиться люди, которые наблюдали за репетицией Екатерины перед гастролями в Нижнем Новгороде. Актриса очаровательно танцевала с бубном, завораживая движениями и своей красотой.

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