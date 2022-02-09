Изящная брюнетка: 38-летняя Алсу в джинсовом мини-платье подчеркнула загорелые ноги

Алсу является известной певицей. Она выступает на сцене с малых лет. Уже в 17 лет ей довелось выступить на «Евровидении». Примечательно, что спустя годы ее армия поклонников стала только больше.

Теперь артистка не только жена бизнесмена Яна Абрамова и многодетная мама. У нее подрастают дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Даже в 38 лет звезда может похвастаться стройной фигурой.

Ранее Алсу признавалась, что тщательно подбирает себе образы. Она старается подавать правильный пример детям. Но за последние годы ее стиль изменился. Она все чаще отдает предпочтение молодежным лукам.

На этот раз артистка поделилась кадром, на котором предстала в джинсовом мини-платье с карманами. Певица подчеркнула стройную и загорелую фигуру. Она запечатлелась на отдыхе со своим массажистом Камиллой.

Поклонникам редко удается увидеть Алсу вне сцены. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Такая милая», «Как странно видеть вас не в вечернем платье! Роскошная», «Фигура у вас просто бесподобная! И это при троих детях!», «Какая вы тут интересная, слово лет 15», «Хорошенькая», «Да, вы вообще не меняетесь», «Сарафан так круто смотрится», — прокомментировали кадры подписчики.

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