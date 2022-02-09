Будущая сердцеедка: дочь Нюши с чарующими белыми волосами станцевала на мальдивском песке «на бис»

Наверное, о таком декретном отпуске, как у Нюши, многие россиянки могут только мечтать. Родив второго ребенка в Дубае 14 декабря 2021 года, звезда уже со всей своей семьей перебралась на Мальдивы.

Судя по пляжным кадрам, артистка уж пришла в форму и отлично себя ощущает на физическом уровне. Рада такому длительному путешествию и дочь Нюши, а также ее мужа Игоря Сивова, Симба.

В личном блоге звезда показала смеющуюся малышку с длинными светлыми волосами, которая устроила танцы на белом мальдивском песке.

«Симбуля танцует на бис», — подписала обнародованное видео певица Нюша.

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