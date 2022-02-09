Бедра – 92 сантиметра: Боня показала фигуру «восьмерку» в мерцающем бикини, устроив на террасе дома пляж

Виктория Боня регулярно занимается спортом и транслирует, что именно он является причиной ее красоты.

Виктории Боне уже 42 года, в это трудно поверить, глядя на ее юное лицо и подтянутое тело. Звезда уверяет: весь секрет в постоянном уходе. Для лица она делает специальные упражнения, а для фигуры в ее расписании пробежки и спортзал.

В личном блоге знаменитость показала свои формы во всей красе, выйдя на террасу своего дома в Монако в бикини с эффектом мерцания.

«Мне кажется, в ленте на хватает солнечных фото в бикини», — пококетничала Виктория Боня.

Формы светской львицы, которые представляют собой идеальную восьмерку, восхитили ее фолловеров, один из них поинтересовался в комментариях, каков объем ее бедер. Боня призналась, что 92 сантиметра, но иногда бывает и 95.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!