Бородина показала, какой роскошной может быть фигура в 39, томно вышагивая по пляжу в небесном бикини

Ксения Бородина сказала, что ее нимало не смущает ее возраст.

Ксения Бородина напомнила своим поклонникам, что менее чем через месяц ей стукнет 39 лет. Звезда празднует именины 8 марта.

больше по теме Красотка на белоснежном песке: через два месяца после родов Нюша козырнула фигурой в бикини Звезда отдыхает на Мальдивах с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой.

По словам ведущей, она не чувствует своего возраста и ни капли не смущается его.

«Важнее самоощущения ничего нет, запомните это! Если вы будете кайфовать от себя, от своего тела, от своей внешности и даже если это не стандарты, то это обязательно почувствует рядом человек. Ухоженная девушка сильно отличается от тюнингованной, причем всем!» — порассуждала Ксения Бородина.

Для убедительности знаменитость показала свое фото на пляже, где она томно вышагивает по пляжу, демонстрируя роскошную фигуру.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!