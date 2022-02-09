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Бородина показала, какой роскошной может быть фигура в 39, томно вышагивая по пляжу в небесном бикини

Ксения Бородина сказала, что ее нимало не смущает ее возраст.

Бородина показала, какой роскошной может быть фигура в 39, томно вышагивая по пляжу в небесном бикини
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина напомнила своим поклонникам, что менее чем через месяц ей стукнет 39 лет. Звезда празднует именины 8 марта.

По словам ведущей, она не чувствует своего возраста и ни капли не смущается его.

«Важнее самоощущения ничего нет, запомните это! Если вы будете кайфовать от себя, от своего тела, от своей внешности и даже если это не стандарты, то это обязательно почувствует рядом человек. Ухоженная девушка сильно отличается от тюнингованной, причем всем!» — порассуждала Ксения Бородина.

Для убедительности знаменитость показала свое фото на пляже, где она томно вышагивает по пляжу, демонстрируя роскошную фигуру.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

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