«Холостяк» Антон Криворотов закрутил роман с бывшей женой Сергея Шнурова

Антон Криворотов был одним из ярких участников шоу «Холостяк». Его избранницей стала Барбара Пино, но в итоге после проекта они недолго были вместе.

До недавнего времени было неизвестно, как сложилась судьба перспективного стоматолога. Но оказалось, что у него завязались отношения с Матильдой Шнуровой, которая была женой Сергея Шнурова. С певцом она прожила 8 лет, но в 2018 году музыкант с ней развелся ради новой избранницы.

У Криворотова роман с возлюбленной длится уже примерно два месяца. Экс-жена солиста «Ленинграда» познакомилась с ним в Майами в минувшем декабре, их отношения начались быстр. Примечательно, что Антон раньше был стоматологом Шнурова. Именно он сделал артисту голливудскую улыбку стоимостью 250 тысяч долларов.

Более того, оказалось, что у них много общих знакомых, так как они часто бывали на одних мероприятиях и тусовках. Еще один интересный факт: Шнурова и Криворотов одного года рождения — им по 35 лет. Снимки Матильды с новым избранником появились в распоряжении сайта Super.ru.

Напомним, что бывшая жена Шнурова владеет ресторанами. Она дружит с Ксенией Собчак и другими светскими львицами.

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