«Нам в России все равно»: Татьяна Тарасова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что на результатах соревнований это никак не скажется.

Пока на Олимпиаде в Пекине бушуют спортивные страсти и золотые медали завоевывает 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева, стало известно о новшестве в фигурном катании.

Международная федерация этого вида спорта рассматривает вопрос поэтапного повышения возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях — с 15 до 17 лет.

Таким образом, со временем 15-летние фигуристки не смогут выходить на лед вместе с более взрослыми спортсменами.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, подобное новшество никак не отразится на раскладе сил в женском одиночном катании.

больше по теме Камила Валиева трогательно поблагодарила Алека Болдуина за восторженный комментарий о ней Звезда Голливуда Алек Болдуин признался, что очарован российской фигуристкой Камилой Валиевой после ее победного проката на Олимпиаде в Пекине.

Татьяна Анатольевна дала понять, что равных нашим фигуристкам в мире нет и не будет.

«На нас это никак не повлияет. Мы как выигрывали, выигрываем, так и будем выигрывать! Нам в России просто все равно», — цитирует Татьяну Тарасову РИА Новости.

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