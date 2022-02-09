«Получилось модно»: Муцениеце отметилась в белоснежном пуховике-дутике и трикотажных брюках

Агата Муцениеце уже больше 10 лет играет в кино. Она не скрывает, что в свое время также была моделью и ездила на показы в другие страны. Теперь артистка активно снимается в разных проектах, а также ведет шоу «Голос. Дети».

Примечательно, что два года назад она развелась с Павлом Прилучным и теперь сама воспитывает двоих детей. Поклонники считают, что после развода она только похорошела.

Не так давно Агата отдохнула в Дубае. Она не скрывает, что виделась с бывшим мужем. Со временем они стали друзьями. Но теперь актриса сосредоточена на работе. Она также похудела и стала одевать более женственно.

В последнее время артистка часто балует себя обновками. На этот раз Муцениеце запечатлелась в трикотажном костюме сиреневого цвета и белоснежном пуховике-дутике. Образ дополнили кроссовки.

«Хотела не модно, а получилось модно», — заявила звезда.

Актрису осыпали комплиментами. И это при том, что она была без макияжа, а волосы собрала в хвостик. Ее зимний аутфит получился броским и комфортным. «Какая вы красотка», «Обожаю таких естественных как вы», «Это сколько у вас пуховиков», «Какая вы яркая и крутая», «Просто любуюсь», «Прелестница», Вы даже зимой выглядите очаровательно», — прокомментировали пост подписчики.

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