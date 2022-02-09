Узнаете на улице? Водянова показала, как выглядит без макияжа на селфи в парижском доме

Топ-модель в 39 лет устала от внешней мишуры шоу-бизнеса.

Наталья Водянова, добившись успеха к 39 годам, заключив счастливый союз с французским миллионером Антуаном Арно, и родив пятерых детей, решила, что ей пора и отдохнуть.

Топ-модель в последнее время прекратила активную работу на подиумах, берясь лишь за исключительные и интересные ей лично проекты.

Кроме того, звезда перестала стараться впечатлить публику. Все чаще Водянова появляется на людях хоть и в стильных, но максимально удобных нарядах. При этом нередко отказывается от укладки и макияжа.

В личном блоге она обнародовала фото без прикрас, сделав кадр в своем парижском доме.

А вы узнаете топ-модель, увидев ее в таком виде на улице?

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