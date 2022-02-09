Узнаете на улице? Водянова показала, как выглядит без макияжа на селфи в парижском доме

Наталья Водянова, добившись успеха к 39 годам, заключив счастливый союз с французским миллионером Антуаном Арно, и родив пятерых детей, решила, что ей пора и отдохнуть.
Топ-модель в последнее время прекратила активную работу на подиумах, берясь лишь за исключительные и интересные ей лично проекты.
Кроме того, звезда перестала стараться впечатлить публику. Все чаще Водянова появляется на людях хоть и в стильных, но максимально удобных нарядах. При этом нередко отказывается от укладки и макияжа.
В личном блоге она обнародовала фото без прикрас, сделав кадр в своем парижском доме.
А вы узнаете топ-модель, увидев ее в таком виде на улице?
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