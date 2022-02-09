Не стал прятать роскошный чуб: голубоглазый красавец-внук Пугачевой щегольнул без головного убора

Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени вышел на связь с подписчиками.

Младший внук певицы Аллы Пугачевой, 23-летний Дени Байсаров — натура артистическая. Молодой человек увлекается живописью и ради того, чтобы найти идеальные для своих целей краски, объезжает строительные магазины.

Своим лайфхаком Дени Байсаров поделился с подписчиками микроблога. Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова поделился видео, которое записал, судя по всему, на строительном рынке.

«Я сейчас приехал покупать краску и шпатлевку в свой новый любимый арт-магазин — в строительный «Все для ремонта и дома». Хозяйственный магазин —реально супернаходка для художника», — рассказал Дени Байсаров.

В кадре он предстал одетым уже по-весеннему. Свои роскошные белокурые волосы молодой человек не стал прятать под шапку.

Кудри Дени Байсарова и его голубые глаза особенно эффектно смотрелись на фоне голубого неба в кадре.

Поклонники уже не раз отмечали, что младший внук Аллы Пугачевой очень хорош собой и похож на свою тетю, Лизу Галкину.

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