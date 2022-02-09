Рекомендовала Хромченко: жена-метиска Сабурова появилась на променаде в трендовой куртке-дубленке

Авиаторы в этом сезоне актуальны как никогда.

Наблюдая за женой комика Нурлана Сабурова Дианой, можно следить за трендами. Ведь все, что ни наденет избранница известного стендапера, все в тренде. И эти именно эти вещи рекомендовала на шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

Ранее Диана появлялась на публике в модных балаклаве, пимах и косынке. А сейчас Сабурова вышла на променад в актуальной летной куртке-дубленке. Хромченко считает, что такая модель сразу добавляет образу динамичности и современности.

Важен и тот момент, что интерес к летным курткам постоянно возрождается, так что это еще и хорошая инвестиция средств.

Отметим, что Нурлан Сабуров нередко рассказывает о своей жене со сцены, он подчеркивает, что его Диана имеет очень привлекательную внешность во многом благодаря тому, что метиска — она наполовину казашка и наполовину немка.

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