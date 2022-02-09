Феликс Эскин, кинопроизводитель «Ленфильма», умер на 91 году жизни

Он работал с целой плеядой выдающихся советских режиссеров.

8 февраля киностудия «Ленфильм» сообщила о смерти своего ветерана — продюсера, драматурга, педагога и директора фильмов Феликса Эскина. Кинодеятель ушел из жизни в 90 лет.

У Феликса Михайловича необычная судьба. Он пришел работать на «Ленфильм» кочегаром и водопроводчиком. Но природные способности к руководству позволили ему дорасти до организатора производства фильмов.

Он работал с выдающимися режиссерами: Гербертом Раппапортом, Леонидом Менакером, Виктором Трегубовичем, Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым и другими. Но особенным стал союз с Алексеем Германом. Эскин был директором его картин «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».

«Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в некрологе Эскина.

Информации о прощании с кинодеятелем пока нет.

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