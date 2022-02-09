«Есть право потребовать вскрытия второй пробы»: Роднина – о скандале с фигуристами на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что стоит дождаться официальных результатов относительно сомнительной допинг-пробы российского фигуриста, которую он якобы сдал еще перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Вы сразу все берете на себя. Нас бьют! Нас лишают медалей! Давайте подождем официальных результатов. Какая боязнь? Я не думаю, что будут подложены какие-то материалы. Если даже и будет положительная первая проба, то есть право потребовать вскрытия второй пробы». Ирина Роднина

По словам Родниной, россияне в последнее время не грешат допингом, поэтому логично дождаться вскрытия второй пробы. Допинг-тестами, как заметила бывшая фигуристка, занимается вовсе не МОК. С этой организацией хоть и консультируются, но не они берут анализы.

Также она заметила, что будет обидно, если выяснится, что некоторые «спортсмены и тренеры идут на такое, подставляя страну», сообщает insidethegames.biz.

Напомним, что у одного из российских фигуристов, победившего на играх в Пекине в командном турнире, оказалась подозрительная допинг-проба, взятая еще до Олимпиады. Возможно, он употреблял наркотики.

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