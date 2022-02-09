На стиле: Ани Лорак отметилась в ультрамодных ботинках-трубах и клетчатой куртке

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и на съемках. Каждый раз певица хвастается женственными образами.

В 43 года она обладает не только стройной фигурой, но и моложавым видом. Артистка зачастую подчеркивает свои достоинства. Поклонники привыкли ее видеть в вечерних платьях и элегантных костюмах.

Недавно Лорак вернулась из отпуска. Она отдохнула в Дубае и сразу приступила к работе. На съемках одного из шоу певица предстала в белоснежном костюме.

Она встретила Николая Фоменко, который был восхищен ее красотой. А вот в конце дня артистка уже продемонстрировала свой повседневный аутфит. Она облачилась в сапоги-трубы на толстой подошве и кожаные лосины. Клетчатая куртка на молнии дополняла образ.

«Подошла к финишу съемка. Сегодня был очень классный и насыщенный день», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Лорак выглядит по-молодежному. К слову, именно такие ботинки стали трендом в этом сезоне.

«Ну что за красотка», «Не налюбоваться», «Каролина, ты просто сногсшибательная», «Классные ботинки», «Такая стильная! В этом наряде словно 18 лет», «Крутая такая», «Каролина, вы просто бесподобны», «Подросток», «Наряд вас преобразил», — стали писать пользователи Сети.

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