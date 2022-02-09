«Домашние» штаны для стройности ног? Нур Феттахоглу в пуховике-зефирке и дутых ботинках порезвилась с дочкой в снегу

Модель и fashion-эксперт Дарья Сибирева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала зимний аутфит Нур Феттахоглу. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» в молочном пуховике-зефирке, утепленных штанах и модных дутых ботинках вместе с дочкой Элисой Гюзин ныряла в сугроб. Эксперт в сфере моды похвалила Нур за стильный лук, уточнив, что актриса примерила «домашние» штаны, подчеркнув стройность фигуры. Да и в целом красавица-турчанка не прогадала с трендами.
«Нур демонстрирует своим образом уют и комфорт, это заметно по ее выбору верхней одежды и обуви. Объемная форма, присущая оверсайзу, давно распространяется не только на свитера и худи, но и на пуховики и даже обувь.
Укороченный пуховик идеально подходит для недолгих прогулок в выходные. Белый, молочный — два цвета, которые трансформируют даже самые базовые женские наряды в элегантные. В данном образе особенно выделяется белоснежный воротник, выполняющий двойную функцию, как необычный элемент кроя и дополнительная защита от ветра.
Обратите внимание на акцент в нижней части образа: девушка выбрала яркие почти «домашние» штаны, которые не сковывают движения, а еще подчеркивают ее стройные ноги на контрасте с объемным пуховиком.
Такой выбор необычного узора доказывает, что за современными арт-работами и художниками можно наблюдать не только на выставках, но и носить в виде принта на одежде в повседневной жизни.
Массивная дутая обувь надолго сохраняет тепло и дает ощущение мягкости, как в тапочках.
Скорее всего, весь образ больше подходит для неспешных прогулок вблизи загородного дома или в парке, нежели для поездки по центру города»
Справка Teleprogramma.pro
Дарья Сибирева — телеведущая, модель, fashion-эксперт. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.
Работает в индустрии моды более десяти лет, ее опыт в сфере моды начинался с работы моделью и сотрудничества с именитыми брендами. Она проходила обучение у российского стилиста, телеведущего и автора книги «Гид по стилю» Александра Рогова, ведет авторское шоу о моде на FashionTV.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!