«Домашние» штаны для стройности ног? Нур Феттахоглу в пуховике-зефирке и дутых ботинках порезвилась с дочкой в снегу

Модель и fashion-эксперт Дарья Сибирева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала зимний аутфит Нур Феттахоглу. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» в молочном пуховике-зефирке, утепленных штанах и модных дутых ботинках вместе с дочкой Элисой Гюзин ныряла в сугроб. Эксперт в сфере моды похвалила Нур за стильный лук, уточнив, что актриса примерила «домашние» штаны, подчеркнув стройность фигуры. Да и в целом красавица-турчанка не прогадала с трендами.

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«Нур демонстрирует своим образом уют и комфорт, это заметно по ее выбору верхней одежды и обуви. Объемная форма, присущая оверсайзу, давно распространяется не только на свитера и худи, но и на пуховики и даже обувь.

Укороченный пуховик идеально подходит для недолгих прогулок в выходные. Белый, молочный — два цвета, которые трансформируют даже самые базовые женские наряды в элегантные. В данном образе особенно выделяется белоснежный воротник, выполняющий двойную функцию, как необычный элемент кроя и дополнительная защита от ветра.

Обратите внимание на акцент в нижней части образа: девушка выбрала яркие почти «домашние» штаны, которые не сковывают движения, а еще подчеркивают ее стройные ноги на контрасте с объемным пуховиком.

Такой выбор необычного узора доказывает, что за современными арт-работами и художниками можно наблюдать не только на выставках, но и носить в виде принта на одежде в повседневной жизни.

Массивная дутая обувь надолго сохраняет тепло и дает ощущение мягкости, как в тапочках.

Скорее всего, весь образ больше подходит для неспешных прогулок вблизи загородного дома или в парке, нежели для поездки по центру города»